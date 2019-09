Arthur, nouveau propriétaire des «Anges»

Le catalogue des émissions de Satisfaction The Televison Agency, la société de production fondée par Arthur s'élargit. D'après Le Parisien, l'animateur-producteur a acquis La Grosse Équipe, qui produit notamment «Les Anges», émission de téléréalité diffusée sur NRJ12.

Créée par Jérémy Michalak, Thibautl Valès et Alexandre dos Santos en 2005, La Grosse Équipe produit programmes de téléréalité, des documentaires, des jeux et des divertissements. Outre «Les Anges», on lui doit «Allô Nabilla», «Les Ieuv's font leur show» ou encore «Face à la bande».

Le tournage de la saison 12 des «Anges» doit bientôt commencer et, selon Le Parisien, un accord est en train d'être négocié avec NRJ12 pour deux saisons supplémentaires.

(L'essentiel/jfa)