Traitée d'hypocrite, elle répond sur Instagram

À deux épisodes de la fin de «Koh-Lanta: La Guerre des chefs», ils ne sont plus que six aventuriers à pouvoir espérer remporter les 100 000 euros promis au vainqueur. Chloé, alias Clo dans l'émission, en fait partie et ça ne plaît pas aux internautes. Depuis la diffusion du programme vendredi dernier, la sportive de 28 ans se fait méchamment allumer sur les réseaux sociaux. Les fans du jeu lui reprochent d'avoir voté contre Maxime alors qu'elle avait pourtant loué son attitude de leader.

«Mais c'est quel genre de girouette Clo?», «Oh, mais Clo c'est une vraie hypocrite», «Elle est sérieuse Clo? Jouer sur deux tableaux et pleurnicher». «Non mais Clo elle est insupportable. Elle bouffe à tous les râteliers», peut-on notamment lire, dans les messages les plus polis, sur Twitter. Face à ce déferlement de critiques, Chloé s'est exprimée dans un long message sur Instagram.

«J'ai beaucoup été tiraillée durant l'aventure, convoitée de tous les côtés. Sûrement parce que je suis quelqu'un de peace qui prend la vie avec un grand smile et qui la croque. Mais aussi parce que je suis très sentimentale. Trop dans l'affect, parfois je ne sais pas dire non. On est comme on naît», s'est-elle d'abord excusée. Elle a ensuite rappelé que «Koh-Lanta» n'était qu'un jeu: «Nous avons tous joué notre jeu dans le but d'avancer».

Mais c'est quel genre de girouette Clo ?!! #kohlanta— Delphine A ⭐️⭐️✏️????????⚽️❤️ (@Delphiine_A) 2 juin 2019

Elle est sérieuse Clo, jouer sur 2 tableaux et pleurnicher #KohLanta— Audouard (@Dina18482881) 2 juin 2019

CLO elle claquait des fesses de peur que les autres découvrent qu'elle avait accepter 2 alliances en meme temps, jusqu'a elle pleurait de nerfs cette girouette vazy barre ta gueule j'arrête ce kohlanta, on est loin des saisons passées avec des véritables guerriers #kohlanta pic.twitter.com/P0jD29lBl5— BlackÀpart (@OumarSy20081073) 1 juin 2019

(L'essentiel/jde)