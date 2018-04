Benjamin Castaldi se blesse en plein direct

Baba a accueilli du beau monde sur son plateau puisqu'il a fait revenir les chroniqueurs qui ont marqué l'émission «Touche pas à mon poste», depuis son lancement en 2010. Parmi les quelque 80 invités, on citera les retours remarqués de Thierry Moreau, Christophe Carrière ou encore François Viot.

Cyril Hanouna a aussi reçu les acteurs principaux du film «Taxi 5», Malik Bentalha et Franck Gastambide. Ce dernier s'est fait remarquer en semant la panique avec une sorte de double pistolet géant à mousse et à eau. Sa bonne blague a bien fait marrer les téléspectateurs. Un peu moins les chroniqueurs qui ont quasi tous chuté, à cause du sol devenu très glissant.

Si certains se sont relevés sans mal, cela n'a pas été le cas pour Benjamin Castaldi. Il s'est en effet blessé au bras en tombant et a dû quitter l'émission pour se rendre à l'hôpital. Ce n'est que plusieurs heures plus tard que le quadra a donné des nouvelles rassurantes en tweetant: «Plus de peur que de mal!!!».

merci pour vos messages @TPMP plus de peur que de mal !!! à lundi les amis pic.twitter.com/DoNnjAxnuI– Benjamin Castaldi (@B_Castaldi) 19 avril 2018

(L'essentiel/jde)