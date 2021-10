Un reboot de «Sexe intentions» se prépare

Cinq ans après un premier essai avorté pour NBC, «Sexe intentions» devrait avoir droit à un reboot en série. Selon les informations de plusieurs médias américains, dont Deadline et «The Hollywood Reporter», le long métrage sorti en 1999 va connaître une nouvelle version sur le service de streaming IMDb TV, qui a récemment engagé Dick Wolf, créateur de «New York, police judiciaire».

Le scénario de l’épisode pilote du futur feuilleton a été confié à Phoebe Fisher (connue pour son travail sur «Euphoria») et Sara Goodman (qui a écrit l’adaptation de «Souviens-toi… l’été dernier» en série pour IMDb TV). Neal Moritz, producteur du film de 1999, fait également partie de l’aventure.

L’histoire se déroulera à Washington et mettra en scène deux jeunes gens, demi-frère et demi-soeur, prêts à tout pour rester dans l’élite de leur université. «Quand un incident survient durant un bizutage et menace tout le système de la faculté, ils feront tout ce qui est nécessaire pour préserver leur pouvoir et leur réputation, allant jusqu’à séduire la fille du vice-président des États-Unis», indique IMDb TV.

«Sexe intentions», réalisé par Roger Kumble et avec Reese Witherspoon, Selma Blair, Sarah Michelle Gellar et Ryan Philippe dans les rôles principaux, était une libre adaptation du roman de Choderlos de Laclos «Les Liaisons dangereuses». Joli succès au box-office, il avait connu deux suites, sorties directement en vidéo, et avait fait l’objet d’une comédie musicale parodique.

(L'essentiel/jfa)