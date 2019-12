La balade dans la rue réservait une surprise

Les amoureux font partie du casting des «Marseillais aux Caraïbes», dont le tournage touche à sa fin. L'émission sera diffusée dès février 2020 sur W9 et ce n'est sans doute qu'à partir de ce moment que l'on saura si Carla a dit oui à Kevin.

Sur une vidéo amateur postée sur la Toile, on voit en effet qu'une équipe télé était présente lorsque le trentenaire s'est agenouillé devant la mère de sa fille pour effectuer sa demande. Dans une autre séquence, on découvre que le Marseillais avait préparé son coup et surtout qu'il a vu les choses en grand pour toucher le cœur de sa belle. Dans une rue de New York, un énorme panneau publicitaire situé sur les hauteurs d'un bâtiment affichait une photo du couple avec son enfant.

Pour l'anecdote, la petite Ruby justement, deux mois et demi, est déjà une starlette. Elle possède son compte Instagram. Et c'est peu dire qu'il est suivi, puisque pas loin de 600 000 personnes s'y sont abonnées.

(L'essentiel/jde)