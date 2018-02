«Games of Clones», la multiplication des choix

Inspiré d’un programme britannique de Channel 4, «Game of Clones» débarque sur NRJ12. C’est Aymeric Bonnery, animateur du «Rico Show» sur NRJ et ancien du «Mad Mag», qui sera aux manettes de cette «expérience inédite». Elle a pour cobayes des célibataires qui rencontrent huit «clones» correspondant au physique qu’ils préfèrent. De fait, en amont, une technologie appelée «Avatar» dessine pour eux le profil de la personne de leurs rêves. C’est ainsi la personnalité des «clones» qui doit faire la différence.



Les premiers candidats à avoir tenté le coup sont Scarlett Baya, danseuse et ex de M. Pokora, et Julien Bert, un ancien de la téléréalité qui s’était fait connaître en 2013 dans «L’île des vérités 3». Ce dernier aura une semaine pour choisir, au gré de rendez-vous en tête à tête, d’activités diverses et du cours de la vie quotidienne, laquelle de ces jolies blondes vêtues de rouge a le plus de qualités intérieures, puisque c’est le but de cette expérience: faire disparaître le physique comme critère de choix dans la quête de l’âme sœur. Hasard amusant: le jeune homme de 26 ans faisant aussi partie du casting de «La villa des cœurs brisés» sur TFX. Il sera donc présent dans deux téléréalités quotidiennes dans lesquelles il est censé trouver l’amour...



«Game of Clones», NRJ12, lundi 26 février, 18h15.





(L'essentiel)