La famille de Versace n'aime pas la série

Le 17 janvier 2018, la chaîne FX diffusera le premier épisode de «The Assassination of Gianni Versace», 2e saison d'«American Crime Story», qui racontera le meurtre du styliste par Andrew Cunanan. La série créée par Ryan Murphy est très attendue par les téléspectateurs qui ont hâte de découvrir Penélope Cruz dans le rôle de Donatella Versace et Edgar Ramirez dans celui de son frère. La famille du couturier italien décédé en 1997 est d'un tout autre avis.

Dans un communiqué diffusé par The Hollywood Reporter, les proches de Versace ont expliqué qu'ils n'avaient jamais donné leur accord pour le tournage de la série et n'avaient jamais été impliqués dans sa production. «Dans la mesure où la famille n'avait pas autorisé le livre sur lequel est basée la création et n'a pas pris part à l'écriture du scénario, cette série n'est rien d'autre que de la fiction», était-il indiqué.

Plutôt que de faire interdire la diffusion du programme, les Versace préfèrent avertir ceux qui regarderont que ce qu'ils auront devant les yeux n'aura pas grand-chose à voir avec la réalité.

FX et les producteurs d'«American Crime Story» ont pris position et assuré que «Vulgar Favors», le bouquin écrit par Maureen Orth sur l'assassin de Versace, qui a servi d'inspiration aux scénaristes de la série, était très fouillé et s'en tenait aux faits. «Nous nous en tenons au travail méticuleux de Madame Orth», ont-ils conclu.





(L'essentiel/jfa)