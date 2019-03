Will Smith défie son fils sur un circuit de F1

The latest episode of Will Smith's Bucket List is out now And it features our very own world champ, @LewisHamilton Watch the full episode >> https://t.co/qwN2eYoDWv#F1 pic.twitter.com/PfDYe5GBbl— Formula 1 (@F1) 27 mars 2019

Will Smith a encore coché une case sur la liste des choses qu'il souhaite faire pour ses 50 ans en se mesurant à son fils Trey lors d'une course sur une piste de Formule 1. Tous deux invités par Lewis Hamilton et son équipe à l'Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix en novembre dernier, père et fils ont eu l'honneur de s'affronter sur le circuit mythique.

«J'ai grandi en voulant vraiment être pilote de course, et c'est un rêve que je n'ai jamais pu réaliser», a expliqué l'acteur dans le dernier épisode de son émission en ligne, «Will Smith's Bucket List».

Will Smith battu

En s'adressant à son fils, la star a déclaré: «Quand tu as eu 15 ans et que tu as commencé à conduire, la première chose que j'ai faite a été de te faire prendre des cours de conduite. Au fond, je voulais vivre à travers toi, et comme n'importe quel bon fils, tu me l'as renvoyé en pleine tête. Au fond de toi, tu penses que tu es meilleur conducteur que moi.»

Trey a battu son père en réalisant un temps de 39,950 secondes, juste devant les 40,002 secondes de son illustre paternel. Jaden Smith, l'autre fils de l'acteur, tenait les chronomètres.

(L'essentiel/Cover Media)