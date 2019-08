Une petite sirène musicale à la télévision

Alors qu'un long métrage en prises de vue réelles de l'histoire d'Ariel est prévu pour l'année prochaine, les fans de «La petite sirène» auront bientôt droit à une version musicale à la télévision. C'est la chaîne ABC, propriété de The Walt Disney Company, qui développe cette nouvelle adaptation. Les premiers détails ont été dévoilés aux médias en début de semaine par le réalisateur et producteur exécutif du show, Hamish Hamilton, à commencer par les acteurs qui ont été choisis pour les rôles principaux.

Ainsi, c'est la jeune Auli'i Cravalho, 18 ans, qui se glissera dans la peau d'Ariel. L'actrice s'est fait connaître en 2016 en étant la voix de Vaiana dans la version originale du film du même nom. Le crabe Sébastien sera interprété par le chanteur jamaïcain Shaggy, tandis que Queen Latifah incarnera la méchante Ursula.

Quant au contenu de ce qu'Hamilton appelle un «hybride intéressant», il s'agira d'un mélange d'images du dessin animé de 1989 et de chansons en live, le tout dans un décor à 360 degrés avec un écran au milieu. «Les acteurs ne doubleront pas le film, ils interpréteront uniquement les titres musicaux. Le long métrage sera toujours le même et quand arrivera une chanson, on passera de l'original au nouveau», a expliqué le producteur.

La comédie musicale, qui sera diffusée le 5 novembre aux États-Unis, comportera dix ou onze morceaux et intégrera deux ou trois numéros tirés de l'adaptation de «La petite sirène» pour Broadway. Toutefois, aucun nouveau titre ne sera écrit pour l'occasion, a précisé Hamish Hamilton: «Nous ne créons pas de morceaux ni de personnages ni de nouveaux environnements. Nous célébrons le dessin animé, mais également le monde de «La petite sirène».»

Il s'agira de la première adaptation musicale d'un film pour ABC. Ses concurrentes, NBC et la Fox se sont déjà aventurées sur ce terrain avec, notamment, «La mélodie du bonheur» et «Hairspray» pour la première et «Grease» pour la seconde.

(L'essentiel/jfa)