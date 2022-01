«C'est un taré»: il dézingue son boss... devant lui

Les téléspectateurs s'identifient toujours un peu aux employés filmés dans «Patron Incognito» diffusé sur M6. Ils sourient, ils tremblent pour eux. Le principe? Le boss d'une très grande entreprise se grime en stagiaire pour voir comment travaillent ses équipes sur le terrain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Laurent de la Clergerie en a vu de toutes les couleurs! Le patron de LDLC, entreprise d'informatique, a en effet dû ravaler sa colère quand Joris, un employé d'une boutique de Besançon, s'est un peu lâché avec un client qui venait acheter un PC portable.

«Vous voulez vraiment que je vous donne un avis honnête? LDLC fabrique ses propres PC. Je n'en vendrai jamais un, pas deux, j'en ai vendu une fois un, pas deux. C'est une vraie merde, une vraie merde». Gloups. Gros plan sur le boss qui sourit mais qui apparaît un poil tendu. Il s'éclipse d'ailleurs pour évacuer sa colère face caméra: «On ne dit pas à un client que les produits qu'on lui vend ne valent rien», lance-t-il.

À la pause déjeuner, quand le boss incognito lui demande si son patron est un geek, Joris lui rétorque: «C'est un taré».

Les propos de Joris ont fait sourire les téléspectateurs qui se sont inquiétés de son sort.

