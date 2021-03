Voilà voilà... tout y est avec

la surprise, la contrainte, la violence, et cela sous des aplaudissement. C'est une agression sur Francesca Antoniotti sur le plateau de TPMS.



Il faut faire le ménage...#MenesOut pic.twitter.com/c27pWqHQ3k — Le Doc (@Le___Doc) March 22, 2021

Alors que les propos de Pierre Ménès dans le documentaire «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste» provoquent un tollé, des anciens dossiers remontent à la surface: invoquant un pari, le journaliste de Canal Plus s'était jeté sur Francesca Antoniotti pour l'embrasser lors de l'émission «Touche pas à mon sport» en 2016.

«Sur le moment, je l'ai pas du tout vécu comme une agression sexuelle, parce que c'est le terme que j'entends et qui est employé sur les réseaux sociaux», a raconté lundi, Francesca Antoniotti, dans «Touche pas à mon poste». Elle confie n'en avoir «jamais» reparlé avec le principal intéressé et que «ça ne l'empêchait pas de dormir». «Mais je l'ai vécu comme une humiliation, il faut être honnête, il faut aussi dire les choses», poursuit-elle. On voit d'ailleurs sur les images que la présentatrice de l'émission, Estelle Denis, est estomaquée.

«Pierre il en impose»

«Parfois dans ce métier-là, en tant que journaliste sportive, on se retrouve à être humiliée (...) le fait qu'on soit une femme autorise certains à nous manquer de respect et ce geste-là, quand je le revois, c'est pas agréable, mais dire que je l'ai vécu comme une agression sexuelle ce serait faux».

Pourquoi n'a-t-elle pas réagi? «Sur le moment j'aurais dû lui dire: "Mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou?". J'aurais dû pouvoir répondre. Mais «on a envie de bosser, on n'a pas envie de se disputer avec des gens qu'on respecte dans ce milieu-là (...) Il y a des décideurs, des gens qui comptent et on n'ose pas leur dire (...) Pierre, il en impose, j'ai peut-être pas osé lui dire vraiment ce que je ressentais sur le moment».

"En revoyant les images, je suis très dérangée"



Dans #TPMP, @Francesca_Cheka revient sur le jour où elle a été embrassée par Pierre Ménès ! pic.twitter.com/1E9CzL4tGq — TPMP (@TPMP) March 22, 2021

«Évidemment que quand je vois la scène avec Francesca, je ne le referais plus mais parce que le monde a changé, c'est #metoo, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire», s'est défendu Pierre Ménès. Des arguments qui n'ont guère convaincu les téléspectateurs.

(mc/L'essentiel)