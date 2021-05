«Des candidats, trempés de sueur, veulent des bisous»

Miss Univers 2016 a marqué les esprits dans son rôle de coanimatrice dans «Ninja Warrior» aux côtés de Christophe Beaugrand et Denis Brogniart. Cependant, pour elle, certains tournages ont été plus difficiles que d’autres. Ainsi, Iris Mittenaere a raconté dans le podcast «Femme de télé» de «Télé-Loisirs» qu’elle avait eu affaire à des candidats pour le moins lourds.

«De temps en temps, à la télé, on a des petites remarques déplacées. Il y a des situations pénibles quand on est animatrice. Sur «Ninja Warrior», il y a des moments où des candidats veulent des bisous, qui arrivent trempés de sueur et qui nous embrassent dans le cou», a raconté la Française de 28 ans.

Elle a qualifié ces moments de «difficiles»: «Quand on a un rôle secondaire comme le mien, on est là pour les candidats. Donc, ils pensent qu’on est là pour eux, qu’on leur appartient et qu’ils font ce qu’ils veulent. On est un peu un objet». Plus globalement, Iris a regretté que dans le monde télévisuel, on avait facilement envie de voir les femmes en jupe ou en décolleté et qu’elles étaient bien trop souvent considérées comme des «plantes vertes».

Le tournage de la sixième saison de «Ninja Warrior» commencera ce jeudi à Cannes, dans le sud de la France. La diffusion du programme est prévue sur TF1 lors de l’été 2021.

(L'essentiel/fec)