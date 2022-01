Tayc et Fauve Hautot: c'était juste pour le buzz

Depuis des mois, Tayc laisse planer le doute sur la nature de sa relation avec Fauve Hautot, avec laquelle il a remporté la 11e saison de «Danse avec les stars» sur TF1, en novembre 2021. Il faut dire que ça n’aurait pas été la première fois qu’un couple se forme dans l’émission de danse. On pense ici à Alizée et Grégoire Lyonnet, Iris Mittenaere et Anthony Colette, ou plus récemment Michou et Elsa Bois. Dans le cas de Tayc et de Fauve, il n’en est définitivement rien. Et ce, malgré les insinuations répétées du chanteur de 25 ans, qui a encore récemment posté qu’il était «en kif sur une femme qui était en couple depuis neuf ans».

«Forcément, c’était ambigu. On dansait ensemble, c’était sensuel. Pendant trois mois, elle a été la personne que j’ai vue le plus au monde, donc il y a des choses qui se créent. On était très, très, très proches», a d’abord reconnu Tayc sur Fun Radio. Il a aussi avoué qu’il avait joué de cette proximité: «Le buzz, c’est de faire croire aux gens ce qu’ils croient déjà. Comme je suis le roi de l’entertainment, j’aime en jouer. Je pense qu’une carrière c’est ça, faire parler sur les réseaux sociaux».

«L’amitié homme-femme, ça existe»

Il a poussé le bouchon en «alimentant le buzz». «Ça a payé. Tous mes TikTok où il y a Fauve Hautot font 5 à 6 millions (NDLR: de vues) et les autres ne dépassent pas les 500 000», a-t-il détaillé. Et Fauve alors, elle en a dit quoi? Plutôt surprenant, la Française de 35 ans, en couple depuis plusieurs années avec Jules Renault, a marché dans la combine. «Elle le savait et elle était cool avec ça. On s’adore», a-t-il affirmé, tout en martelant qu’il n’y avait rien de plus entre eux.

Durant la diffusion de l’émission, à l’automne 2021, Fauve avait déjà pris position face à ses rumeurs, rappelant que ce n’était pas la première fois qu’elle en était le sujet. «Les gens parlent, tant mieux pour eux. Je sais qui je suis, je sais où je suis. Ça me fait assez marrer qu’on me dise excédée par lui et, peu de temps après, qu’on nous soupçonne d’être en couple. On est copains. L’amitié homme-femme, ça existe», avait-elle dit à Télé Star.

(L'essentiel/fec)