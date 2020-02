Les derniers mois de Marilyn en série

Les sociétés de production 101 Studios et Seven Seas Films travaillent sur une adaptation en feuilleton du livre de Keith Badman «Marilyn Monroe: The Final Years». Il s'agit du premier projet filmé sur l'actrice à avoir reçu l'approbation des propriétaires de son héritage, a appris «The Hollywood Reporter».

Cette future série se concentrera sur les mois qui ont précédé le décès de la star, le 5 août 1962. «Beaucoup de gens croient connaître la vérité sur les derniers mois de Marilyn, mais c'est une histoire compliquée et tragique que nous voulons décrire avec sensibilité et compassion», a confié le cofondateur de Seven Seas Films.

La production abordera la période durant laquelle l'actrice s'est retrouvée coincée entre la mafia, le clan Kennedy et le monde du show-business

(L'essentiel/jfa)