Sa «déclaration d'amour» à la France «censurée»

Ce soir, vous auriez dû me voir dans Le Grand Oral sur France 2, mais ma chanson a malencontreusement été censurée ! Heureusement, entre temps, j'ai tourné le DVD de mon spectacle et j'ai eu l'idée d'inclure cette chanson pour que vous puissiez quand-même la voir ☺️ La voici donc ! #MerciFranceTélévisions Publiée par Laura Laune sur Mardi 19 février 2019

Une chanson de Laura Laune, qui devait être diffusée mardi soir dans l'émission «Le Grand Oral» sur France 2, a été «censurée», a indiqué l'humoriste belge, qui l'a malgré tout partagée sur Facebook. La direction de la chaîne de télévision française lui avait proposé d'écrire une chanson «dans son style» pour «faire sa déclaration à la France».

Laura Laune s’accompagne à la guitare et signe d’abord une déclaration d’amour très premier degré. «Je suis tout de suite tombée sous ton charme, puis tes bons vins m’ont enivrée et notre idylle a commencé», chante-t-elle. Mais les choses se gâtent quand l’artiste dit avoir découvert que la France est le pays le plus visité du monde. «Pute, pute, pute, en fait t’es qu’une grosse pute, la Terre entière te passe dessus, dans tous les sens à chaque minute. T’es pire que ma mère et ma tante confondues. (…) De la Tour Eiffel à Saint-Trop’, la France est la pute de l’Europe», lance-t-elle.

«Visiblement ici, vaut mieux être mort que d’être PD»

Toujours plus mordante, Laura Laune souligne: «T’es un des seuls pays sur Terre qui autorise depuis soixante ans le mariage posthume. C’est super, mais quand on voit le temps que t’as mis pour légaliser le mariage gay, on se dit que visiblement ici, vaut mieux être mort que d’être PD…».

La chanson avait de quoi égratigner l’orgueil tricolore et faire grincer les dents de nombreux téléspectateurs, note 20 Minutes France. Contactée par notre confrère, France 2 n’a pour l’instant pas donné plus de précisions quant aux raisons qui l'ont conduite à ne pas conserver la prestation de l'humoriste au montage final de l'émission.

(L'essentiel)