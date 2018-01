«J'ai vraiment peur de ne pas surprendre»

Entamée en 2016, la tournée du one man show «Vends 2 pièces à Beyrouth» de Jérémy Ferrari touche à sa fin, avec une date à la Rockhal le vendredi 9 février.

L'essentiel: Comment appréhendez-vous cette fin?

C'est compliqué. Je n'ai pas vu passer les dates. J'en ai fait presque 250 et j'ai l'impression que tout a commencé la semaine dernière. C'est frustrant, je n'en ai pas profité, tellement j'étais concentré. En ce moment, on monte le DVD du spectacle et j'ai la sensation que ce n'est pas moi sur scène. Je suis nostalgique, j'ai peur de ne pas arriver à surprendre autant les gens avec un troisième spectacle. Même si je suis exténué, ça va être dur de retrouver la vie normale.

De quoi traitera votre prochain one-man-show?

De la santé. J'ai commencé à me documenter et je vais aller dans des hôpitaux. Le sujet est très large. De ce que je suis en train de voir, quand on a intérêt à ce que la personne s'en sorte, elle s'en sort. Quand on a intérêt à ce qu'elle ne s'en sorte pas ou qu'elle mette longtemps à ne pas s'en sortir, elle ne s'en sort pas. J'aimerais savoir si on soigne vraiment les gens.

On vous voit très rarement dans la presse people. Vous avez une vie chiante à ce point?

(Sourire.) C'est surtout que je ne suis pas people. D'abord, être people, c'est être avec des célébrités. Vous ne me verrez jamais dans une soirée. Les rares fois où j'y suis allé j'ai eu envie de mourir. Ensuite, je ne fais que travailler. Je joue, je vais manger et je rentre à l'hôtel bosser, et j'y reste jusqu'au lendemain à 16 h. Donc, en effet, je pense que ma vie est bien trop chiante!

«Libération» vous a décrit comme «un comédien fragile assoiffé de reconnaissance»...

De prime abord, je peux paraître froid. Je suis assez renfermé. Quand quelqu'un est timide et qu'il a du succès, on pense qu'il se la raconte. Assoiffé de reconnaissance? Oui. On ne monte pas sur scène tout seul sans avoir un problème avec ça et affectif. C'est quand même égocentrique. En revanche, j'essaie que ça n'empiète pas sur mon rapport aux gens et à la vie.



(L'essentiel)