«Mère à 12 ans, elle n'a pas eu d'adolescence»

L’actrice et chanteuse de 34 ans, née de ­parents nigérians à Londres, s’est glissée dans la peau de la reine de la soul pour «Genius: Aretha». La série, la première et seule autorisée à ce jour sur la vie d’Aretha Franklin, sera à regarder sur Disney+ dès le 4 juin 2021.

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous aviez décroché le rôle?

Cynthia Erivo: Je suis restée sans voix plusieurs minutes. C’était un rêve mais aussi un sacré challenge. J’ai passé des semaines à écouter ses chansons pour essayer de les interpréter à sa façon. J’ai vu des heures de vidéos intimes, d’interviews et fait de multiples essayages de coiffures et de costumes pour donner l’illusion à l’écran.

De Franklin, on connaît surtout ses chansons.

Se plonger dans la vie de celle qui est devenue maman à 12 ans puis a eu un deuxième enfant deux ans plus tard a été fascinant. Elle n’a pas eu d’adolescence en passant d’enfant à mère de famille. Elle était secrète et très discrète. Ceux qui ne connaissent que ses chansons vont découvrir tant de choses sur elle. Franklin avait une voix douce et posée en public alors qu’elle parlait fort dans sa vie privée. En affaires, elle avait compris qu’elle ne pouvait compter que sur elle pour gérer sa carrière.

Vous connaissiez tout de sa vie?

Non. J’ai découvert qu’elle s’était occupée très longtemps, sans que les gens le sachent, de son père alors qu’il était dans le coma. Elle a eu le cœur brisé lorsqu’il est mort.

Aretha était une grande consommatrice de cigarettes. Et vous?

Non je ne suis pas accro aux cigarettes et ce tournage n’a rien changé car j’ai utilisé des cigarettes aux herbes et il y a une façon de les fumer qui permet d’avoir de la fumée pour donner l’illusion sans avoir à inhaler quoi que ce soit, Dieu merci!

J’ai appris à m’affirmer. Comme Aretha, mon endroit favori est sur scène avec un orchestre. Le fait de l’incarner m’a donné confiance dans mes capacités. Je suis en train d’enregistrer de nouvelles chansons et je n’ai maintenant plus peur de diriger les musiciens. Si le piano est trop faible ou le saxo trop fort, je dis ce que je pense sans hésiter, comme Aretha l’a toujours fait.

Quels sont vos projets pour le reste de l’année?

Outre mon nouvel album, je veux apprendre à parler couramment français. J’ai commencé à apprendre votre langue à l’école durant ma scolarité et j’adore m’exprimer en français même si je fais encore bien trop de fautes pour être à l’aise. Mais je continue à suivre des cours pour me perfectionner.

