Le Luxembourg mis à l'honneur à la télé allemande

Dimanche, le Grand-Duché de Luxembourg sera le point de mire des téléspectateurs. Le pays sera au cœur de l’émission «Hape und die 7 Zwergstaaten», diffusée sur la chaîne allemande VOX et ce, bien que le pays qui compte plus de 600 000 habitants et une superficie de 2 600 km² n'est pas officiellement parmi les micro-États.

Tout comme les épisodes sur Malte ou le Liechtenstein, l’émission ne se contente pas d’être un simple carnet de voyage. Hape Kerkeling aime jeter un coup d’œil dans les coulisses et n’hésite pas à ponctuer ses commentaires d’une touche humoristique, révélant quelques anecdotes au passage.

Au cours de son périple, il sera notamment amené à rendre visite à l’«homme le plus fort au monde», à s’immerger dans la haute cuisine luxembourgeoise et à réaliser un rêve d’enfance à Pétange. Par ailleurs, le présentateur est allé à la rencontre du «meilleur ministre des Affaires étrangères en Europe», selon ses dires dans une interview à L’essentiel. Pour suivre les aventures de Hape Kerkeling et découvrir ses talents de potier aux côtés d'Usch Biver, rendez-vous dimanche, à 19h10, sur VOX.

(mei/L'essentiel)