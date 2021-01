Un sixième couple dans «Scènes de ménages»

Les fans de «Scènes de ménages» feront prochainement la connaissance d’un nouveau couple. C’est ce qu’a révélé le producteur de la série durant l’enregistrement du podcast d’Europe 1 «Serieland». «Au départ, "Scènes de ménages" avait un ADN assez restreint, sur trois générations. Aujourd’hui, les générations se sont un peu étendues et, avec elles, la photographie de la société française, On veut compléter cette représentation des sociotypes», a déclaré Alain Kappauf.

Aucune information n’a été communiquée sur le profil du couple, dont l’arrivée est prévue pour le courant de l’année 2021. Ce qui est certain néanmoins, c’est qu’il ne remplacera pas un des duos présents, mais s’y ajoutera. Huguette et Raymond, Liliane et José, Emma et Fabien, Camille et Philippe et Leslie et Léo auront donc bientôt de la compagnie sur M6.

(L'essentiel/jfa)