Kristen Bell dans la peau d'un piaf musicien

Dans «La reine des neiges», elle doublait Anna, sœur de l'héroïne, et poussait la chansonnette quand le film l'exigeait. Kristen Bell a manifestement apprécié l'expérience, puisqu'elle s'apprête à la renouveler, à la télévision cette fois. L'actrice de 38 ans est en effet engagée dans la future série animée pour enfants «Do, Re & Mi», que vient de commander Amazon Studios, rapporte Variety.

Le programme, destiné aux bambins en âge préscolaire, racontera les aventures de trois oiseaux appelés Do, Re et Mi qui vivent «dans un monde rempli de rythme, de mesures et de mélodies». En plus de prêter sa voix à l'un des volatiles, quand il parlera et quand il chantera, Kristen Bell sera l'une de coproductrices de ce dessin animé créé par Jackie Tohn, ancienne candidate d'«American Idol», et Michael Scharf, qui a participé au court métrage oscarisé en 2006 «The Moon and the Son: An Imagined Conversation».

La directrice de la programmation pour enfants d'Amazon Studios n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de voir «Do, Re & Mi» prendre vie. «En plus de son magnifique scénario et de ses beaux dessins, la série adopte une approche innovante de l'enseignement de la musique qui inspirera nos plus jeunes consommateurs à créer leur propre langage musical», a confié Melissa Wolfe à Variety.

(L'essentiel/jfa)