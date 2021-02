Gina Carano virée de «The Mandalorian»

Gina Carano n’apparaîtra plus dans la série «The Mandalorian» dans le rôle de Cara Dune ni dans aucune autre création de Lucasfilm. L’actrice de 38 ans a été virée par la société de production. «Gina Carano n’est actuellement plus employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. Quoi qu’il en soit, ses posts sur les réseaux sociaux dans lesquels des personnes sont dénigrées en raison de leur identité culturelle et religieuse sont répugnants et inacceptables», a fait savoir un porte-parole de l’entreprise à Entertainement Tonight.

Les messages évoqués ont été partagés par l’Américaine, supportrice de Donald Trump, dans sa story Instagram mercredi 10 février 2021. Dans l’un d’eux, écrit par une autre personne, une comparaison était faite entre les Juifs persécutés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale et les Républicains aux États-Unis aujourd’hui. «Le gouvernement a forcé des gens à détester leurs propres voisins uniquement parce qu’ils étaient Juifs. En quoi est-ce différent de haïr quelqu’un à cause de ses opinions politiques», était-il noté.

En octobre et novembre 2020, Gina Carano avait déjà choqué bon nombre de personnes en se moquant – sans le vouloir, avait-elle assuré – des personnes transgenres et non binaires en pastichant leur manière de noter dans leur bio les pronoms qu’elles souhaitent qu’on utilise pour elles. Elle avait ensuite soutenu que l’élection présidentielle américaine avait été truquée et s’était publiquement opposée au port du masque. Depuis la parution de ces messages, des fans de «The Mandalorian» demandaient son renvoi de la série proposée sur Disney+. Ils ont enfin été entendus.

(L'essentiel/jfa)