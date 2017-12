«La prochaine fois, prenez un ficus pour l'émission»

Dimanche, la RTBF diffusait «Les Trophées des Belges du bout du monde», cérémonie récompensant les personnalités qui font rayonner le Plat Pays à l'étranger. La soirée était animée par Adrien Joveneau et l'humoriste Charline Vanhoenacker. Quelques heures après le passage à l'antenne du programme, la Belge a adressé un message à la chaîne sur Facebook, indiquant avoir été censurée.

«Vous êtes des coquinous à la RTBF! Couper au montage deux vannes, parce qu'elles étrillent gentiment le ministre-président Rudy Demotte face à moi», a-t-elle écrit. L'humoriste faisait référence au ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui était invité à remettre le prix «Culture et art de vivre», explique soirmag.be. «La prochaine fois, prenez un ficus pour co-animer l'émission», a poursuivi Charline Vanhoenacker, tout en assurant qu'elle n'en voulait pas au programme.

Adrien Joveneau lui a répondu sur le réseau social, assurant que les blagues avaient été coupées au montage parce que l'émission était trop longue. «Mais on aurait beaucoup mieux fait de zapper mes salamalecs beaucoup moins drôles que tes vannes bien senties et qui me font hurler de rire!», a-t-il écrit. Il a en outre promis que lorsque le programme serait diffusé sur TV5 Monde, les blagues de Charline réapparaîtraient «miraculeusement».

(L'essentiel/jfa)