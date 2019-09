Hilona est sous le charme d'un candidat de la villa

Hilona a fait son entrée dans la villa des «Marseillais vs le reste du monde», pour remplacer Nathanya, partie sur un coup de tête. Pour la jolie brune, révélée en 2018 grâce à «10 couples parfaits 2», cette émission enregistrée en juin et juillet 2019 au sud du Portugal sera l'occasion de faire plus ample connaissance avec le Marseillais Paga.

«Avant le tournage, je l'ai rencontré à une soirée. On a parlé même pas dix minutes, mais j'ai eu un petit coup de cœur. J'avais bien accroché et j'avais hâte de le retrouver dans le programme», a expliqué Hilona à melty.fr.

Faut-il comprendre que les téléspectateurs assisteront à la naissance d'un nouveau couple? La starlette, 22 ans, tenue à la discrétion, n'a pipé mot. «J'ai eu des déceptions au cours de l'aventure, mais pas forcément celles que j'attendais», a-t-elle confié avec malice.

(L'essentiel/jde)