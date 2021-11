«Je suis passée sous la barre des 50 kg»

Avant de faire les beaux jours de la télévision, Karine Le Marchand a fourbi ses armes dans le mannequinat. Après avoir grandi à Nancy, elle monte à Paris à l'âge de 17 ans, et signe avec la célèbre agence Elite. «Je ne suis restée qu'un an dans l'agence, je n'y avais pas d'amies, je débarquais de ma province, je n'avais pas les codes, je me sentais très plouc», a-t-elle confié à Gala. Une année qui a mis durablement son corps à rude épreuve.

(Instagram)

«Quand j'ai commencé, on m'a dit que j'avais trop de hanches. Je me suis mise à faire du sport, je ne mangeais quasi plus...», explique-t-elle. «Je suis passée sous la barre des 50 kilos pour 1,77 mètre». Soit un indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 16 quand celui d'une personne de corpulence «normale» est compris entre 18,5 et 24,9.

«Dans l'hyper contrôle»

Un contrôle de son poids qui remonte à son enfance, période où elle a commencé ses premiers régimes. «Dans la vie, je suis tout ou rien. Pour tout. Et dans l'hyper contrôle», confie-t-elle, expliquant avoir «grandi sans pilier. Et je suis celui de ma fille», Alya, bientôt 19 ans.

Si beaucoup la trouvent trop maigre, elle rétorque: «Je ne m'impose pas un régime "petits pois-carottes" mais je compense quand je fais un écart. J'équilibre». Et de conclure sur ce sujet: «Ce qui fait le plus souffrir, ce ne sont pas les dix kilos en trop, ce ne sont pas les rides, c'est de ne pas se sentir en adéquation entre ce que l'on ressent à l'intérieur et l'apparence que l'on donne».

(mc/L'essentiel)