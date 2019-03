TF1 ne demanderait pas de casier aux candidats

On sait désormais que Chistian Quesada a été impliqué dans trois affaires de pédopornographie, en 2001, 2003 et 2009 et pourtant, cela ne l'a pas empêché de participer au jeu animé par Jean-Luc Reichmann et d'en devenir le plus grand champion en 2016.

En fait, TF1 et la production des «12 coups de midi» ignoraient tout de ses précédentes condamnations. Et pour cause, personne ne demande d'extrait de casier judiciaire aux personnes qui passent le casting du jeu, a affirmé Gille Verdez, le 28 mars 2019, dans Touche pas à mon poste!.

«Ça paraît très surprenant aujourd'hui, mais j'ai eu un des grands maîtres de midi (NDLR: au téléphone), on ne demande rien! Et c'est passé comme ça», a affirmé le chroniqueur, ajoutant que Christian Quesada était quelqu'un de très secret qui détestait parler de sa vie privée.

(L'essentiel/jfa)