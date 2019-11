Bouleversée par son rôle de femme au visage brûlé

Diffusée depuis le 18 novembre sur TF1, la série événement «Le Bazar de la charité», dont l'histoire se déroule à Paris en 1897, a de quoi marquer les esprits. Inspirée de faits réels, la fiction commence avec un immense incendie lors d'une vente caritative où 125 personnes vont périr, dont 120 femmes, bourgeoises et aristocrates. Rose, une domestique incarnée par Julie de Bona, réussit à échapper aux flammes, mais se retrouve avec le visage à moitié brûlé.

Pour la comédienne française de 38 ans, ce rôle a été particulièrement éprouvant à interpréter. Notamment à cause de son apparence. «Le maquillage a été, après l'incendie, une autre grosse étape. Nous avons un peu tâtonné pour savoir jusqu'à quel point nous voulions aller dans les brûlures. Initialement, la pose du faux crâne et des prothèses prenaient cinq heures. Trois heures à poser, un peu moins à enlever», confie-t-elle à «TV Mag».

«Cela ravive de vraies situations de danger»

Ces désagréments l'ont aidée à se sentir «aussi éprouvée que le personnage» et de rentrer encore plus dans son rôle, mais cela n'a pas été sans conséquences pour elle. «Au bout de plusieurs semaines, ce processus m'a irrité la peau et ça me brûlait», se souvient-elle. Il a donc fallu «alléger» son maquillage.

Quant à la scène d'incendie, elle a été tellement réaliste lors du tournage que Julie en a été bouleversée. «Malgré nos costumes ignifugés, il était difficile de distinguer le vrai danger du faux et des effets spéciaux. À la fin des prises, j'étais en larmes. Cela ravive de vraies situations de danger», dit-elle. Après sa diffusion sur TF1, le feuilleton sera visible sur Netflix, fin décembre 2019.

Regardez la bande-annonce de la série «Le Bazar de la charité»:

(L'essentiel)