Le Luxembourgeois Nassim Rachi enchaîne les rôles

«Le secteur artistique luxembourgeois est beaucoup plus dense qu'on ne le croit», lance Nassim Rachi. À 28 ans, cet ambitieux comédien franco-luxembourgeois est à l'affiche de «Cellule de crise», une mini-série de six épisodes de 50 minutes coproduite par la RTS et Samsa Film. «Le tournage s'est achevé en Espagne en mars dernier, j'ai juste eu le temps de rentrer avant le confinement», nous raconte-t-il.

Nassim Rachi a grandi au Grand-Duché, avant de partir en France, où il étudie dans une école d'art dramatique. De retour au Luxembourg, où il réside, on a pu voir le comédien dans des films comme «Toy Gun» (2018), de Marco Serafini, ou encore «Chambre 212» (2019), de Christophe Honoré.

«Un personnage plus important, avec du vécu».

La prochaine série dans laquelle on pourra voir Nassim Rachi sera disponible au printemps prochain. Produite par la RTBF, «Baraki», qui comportera 20 épisodes dont cinq réalisés par le cinéaste luxembourgeois Adolph El Assal, s'inscrit dans la lignée de «Dikkenek».

«Le tournage s'est déroulé d'août à novembre dernier. On m'avait contacté pour un autre rôle, mais j'ai finalement hérité d'un personnage plus important, avec du vécu. J'interprète un coach de boxe, présent dans cinq épisodes. Un rôle pour lequel j'ai dû m'entraîner et perdre 5 kilos», nous explique le comédien.

(L'essentiel/Cédric Botzung)