Leur maison a été parachutée en Namibie

Avec «The British Tribe Next Door», qu'on peut traduire par «La tribu britannique d'à côté», Channel 4 lance un format à mi-chemin entre «Rendez-vous en terre inconnue» et «Secret Story». Dans cette émission qui sera diffusée plus tard cette année, la chaîne envoie une starlette de la téléréalité – Scarlett Moffatt – et quatre membres de sa famille habiter un mois en compagnie du peuple Himba, tribu semi-nomade qui vit dans le désert du Kaokoland, au nord de la Namibie.

De prime abord, l'émission paraît classique: des Européens découvrent une région et des personnes dont ils ne soupçonnaient peut-être pas l'existence. Mais ce serait mal connaître Channel 4, qui a généralement plus d'un tour dans son sac. La chaîne ne se contente pas de faire partir Scarlett et ses proches en Afrique, elle leur permet d'emporter avec eux tout ce qui fait leur confort quotidien en Angleterre: eau courante, électricité, télévision, lisseur à cheveux, smartphones et plats surgelés: rien ne doit manquer aux Moffatt.

En présentant le programme, Scarlett, 29 ans a assuré avoir vécu «l'une des ­expériences les plus enrichissantes» de sa vie. Quant à Tijone, chef de la tribu qui a accueilli la famille, il a déclaré avoir été très intéressé par le mode de vie sédentaire et consumériste des Occidentaux, dont il n'avait jusque-là qu'entendu parler: «Nous avons appris de nos cultures respectives».

(L'essentiel/jfa)