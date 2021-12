Kaylee Bryant dit adieu à la série «Legacies»

L’épisode de «Legacies» diffusé le jeudi 16 décembre 2021 aux États-Unis a marqué la dernière apparition de Kaylee Bryant dans le rôle de Josie Saltzman. L’actrice de 24 ans a en effet décidé de quitter le spin-off de «Vampire Diaries», dans lequel Claire Holt fera son retour, après quatre saisons, a appris TVLine.

Dans un communiqué transmis au site américain et dont elle a repris quelques extraits sur Instagram, Kaylee a tenu à exprimer sa gratitude à la chaîne The CW - qui diffusera prochainement un reboot des «Super Nanas» - de lui avoir donné l’opportunité de jouer dans la série. Elle s’est également adressée aux fans du feuilleton et les a remerciés de l’avoir accueillie et acceptée. «Josie a aidé tellement de beaux êtres humains à se sentir bien avec leur sexualité et j’espère que son héritage se poursuivra afin qu’un jour chacun se sente libre d’aimer qui il veut, peu importe le genre», a-t-elle ajouté.

Du côté des producteurs exécutifs de la série, on n’exclut pas un retour de la jeune femme dans le futur. «Bien que nous ayons le cœur brisé de lui dire au revoir, nous souhaitons bonheur et succès à Kaylee. Nous avons hâte de voir sa carrière évoluer et les portes de «Legacies» lui seront toujours ouvertes, parce que le monde est tout simplement meilleur avec Josie Saltzman», ont déclaré Julie Plec et Brett Matthews à TVLine.

