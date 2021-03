«Mon rêve d'enfant? Jouer une James Bond Girl»

«L’essentiel»: Votre performance dans «Capitani» a été très bien accueillie. Comment avez-vous vécu la diffusion sur Netflix

Sophie Mousel: J’étais très heureuse de découvrir que ce projet luxembourgeois pouvait dépasser les frontières, et donner un peu plus de visibilité à notre petit pays. On peut avoir ce genre de complexe, et j’ai été ravie de voir que ça a plu dans des pays différents. C’était imprévisible et tant mieux si cela se passe bien.

À titre personnel, pensez-vous que cela va vous ouvrir encore plus de portes?

Beaucoup de gens m’ont écrit du côté du public. Je pense que c’est bien pour moi de pouvoir dire à des professionnels que j’ai cette actualité, cela peut attirer l’attention et ajoute une belle ligne sur le CV. J’ai un peu plus de visibilité, avec ce rôle plus important.

La première saison s’achève difficilement pour votre personnage. Comment s’annonce la suite?

Le parcours d’Elsa est intéressant car rien ne se poursuit de façon prévisible. Dans la saison 2, il y aura d’autres aspects, d’autres traits de caractère, sa vie intime et personnelle. Il y a une belle évolution, qui me permet d’enrichir mon personnage. On a vu le côté village du Luxembourg. Là ce sera du côté de la Gare, à Luxembourg-Ville, plus sombre et tendu, avec le milieu de la drogue et celui de la prostitution. Elsa était chez elle, et elle sera amenée à vivre dans un autre univers.

Vous êtes également à l’affiche de «An Zéro». Pouvez-vous nous en parler?

J’ai beaucoup aimé travailler sur ce projet, qui est très concret. C’est un film qui parle de la centrale nucléaire de Cattenom, une histoire liée à celle du Luxembourg. De l’impact que cela aurait en cas d’accident. Enfant, j’avais peur en passant près des centrales. J’ai découvert la partie documentation du film à l’avant-première. Le tournage a été assez rapide et a duré deux semaines. C’était le premier projet après le confinement que j’ai passé à Paris. C’est un sujet politique et délicat.

Quels sont vos autres projets cette année?

J’ai pas mal travaillé depuis un an, je n’ai pas eu beaucoup d’annulations. J’ai pu finir la pièce «Ivanov» de Tchekhov au Grand Théâtre. Entre «An Zéro», «Histoire provisoire» et «Capitani» et d’autres pièces de théâtre, ça s’est bien enchaîné. Et j’apprécie de changer d’ambiance.

Vous avez une formation de pianiste classique, vous faites de la boxe, de la danse. Comment gérez-vous tout cela?

On essaie de s’organiser comme on peut (rires). Mais ce sont des choses que je fais par phases. Je suis parfois plus inspirée musicalement, mais c’est un métier à part entière. Le fait de varier les activités me stimule. Tous ces domaines se complètent bien. Être acteur, c’est aussi se nourrir de plein de choses différentes. J’ai grandi avec la musique. J’ai dû renoncer au sport, du coup je me rattrape aujourd’hui.

Quels types de rôles aimeriez-vous interpréter?

J’aimerais pouvoir jouer des rôles qui sont loin de moi, un vrai rôle de composition dans lequel je change de physique. Si «Capitani» s’en approche pas mal, j’aimerais aussi pouvoir incarner une vraie sportive, dans un film à la «One Million Dollar Baby». Et mon rêve d’enfance, ça reste de jouer une James Bond Girl. Le parcours de Kate Winslet me parle aussi beaucoup. Il y a plein de genres que j’ai envie d’essayer: films de guerre, films historiques, films d’action…

Avec quels cinéastes rêveriez-vous de travailler?

Je ne me projette pas trop. Je laisse venir les choses et je fais confiance à ce que la vie amène sur mon chemin. Mais je dirais Xavier Dolan, François Ozon, Maïwenn ou Céline Sciamma.

Comment vous sentez-vous à Paris?

Je fais beaucoup d’allers-retours avec le Luxembourg car il y a de plus en plus d’opportunités de travail ici. Paris reste mon pied-à-terre où j’ai construit ma vie depuis maintenant dix ans. La ville est devenue très tendue ces dernières années, l’ambiance est chargée. Le Covid a enlevé tous les bons côtés de la ville.

