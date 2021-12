«Des épisodes de "Dexter" en 2022? Tout est possible»

C’est en 2013 qu’avait été diffusé ce qui était jusqu’ici l’ultime épisode de «Dexter». La série est de retour pour une 9e saison intitulée «New Blood» qui sera proposée dès le 16 décembre 2021, sur Canal+. Michael C. Hall, qui incarne le héros de la fiction, explique les raisons qui l’ont convaincu de revenir.

Pourquoi ce retour alors que l’on pensait la série terminée?

Deux éléments ont été déterminants dans ma décision. D’abord, la majeure partie de l’équipe originale était prête à revenir, dont ma partenaire Jennifer Carpenter. Ensuite, Dexter s’est créé une nouvelle identité, une nouvelle existence loin de la Floride. L’idée forte de «Dexter: New Blood» est de voir Dexter avec son fils qui a grandi. Cette relation apporte un nouveau souffle.

Comment avez-vous réagi en retrouvant ce personnage?

C’était très intense durant le tournage, mais j’essaie toujours de me laisser porter par le scénario. Chaque matin, il me suffisait d’arriver sur le plateau ou d’apprendre mes répliques pour sentir la présence de Dexter dans ma tête. Heureusement, je sais faire la différence entre lui et moi.

Peut-on imaginer d’autres épisodes en 2022?

Tout est possible, même si ces épisodes inédits n’ont pas été conçus pour relancer une série. Mon seul but est de ne pas me laisser enfermer dans ce rôle, car on m’a identifié à ce tueur en série pendant quinze ans.

Vous arrive-t-il d’être Dexter, même l’espace d’un instant, dans votre vie privée?

J’espère bien que non! Je vois ce rôle comme une expérience artistique qui me permet d’être un autre homme durant quelques heures. Ma femme peut vous confirmer que je ne suis jamais Dexter à la maison.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)