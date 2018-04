La dolce vita a eu raison de leur histoire

On croyait le couple formé par Alex Parrish et Ryan Booth indestructible. En deux saisons, les deux jeunes gens avaient traversé tellement d’épreuves que les fans de «Quantico» ne pouvaient pas imaginer un seul instant qu’ils ne couleraient pas des jours heureux ensemble, cachés quelque part, après qu’Alex a mis en scène sa mort pour échapper aux autorités.

Avec la mise en ligne de la bande-annonce de la saison 3 de la série (elle commencera le 26 avril aux États-Unis), les adeptes ont dû se faire une raison: aucune histoire d’amour n’est éternelle, pas même celle de la jolie brune et de son homme aux yeux bleu azur. Dans la vidéo, on peut voir Alex s’occuper de vignes situées dans la campagne italienne et embrasser un homme qui n’est pas celui avec lequel elle s’est envolée à l’issue de la saison 2.

Cette nouvelle romance ne devrait cependant pas durer. Interrogé par TV Guide, le scénariste de «Quantico» a révélé que Ryan allait réapparaître dans la vie de son ex pour lui demander son aide afin de sauver Shelby, retenue par un trafiquant d’armes surnommé The Widow. Et à en croire une photo de tournage postée sur Instagram par Priyanka Chopra, qui incarne Alex, un retour de flamme entre les anciens amants aura bel et bien lieu. «L’amour est un champ de bataille dans «Quantico», a-t-elle écrit en légende du cliché.

(L'essentiel)