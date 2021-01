«Gossip Girl»: voici tous les nouveaux personnages

Qui incarnera la nouvelle jeunesse dorée de Manhattan? Le reboot de «Gossip Girl» arrivera cette année sur HBO Max. En tournage à New York en ce moment même, la nouvelle série se déroulera dans le même univers que l’originale, huit ans après la fermeture du blog de Gossip Girl.

Une nouvelle bande d’ados issus de la jeunesse dorée new-yorkaise deviendra la cible de la blogueuse sans scrupule (Kristen Bell lui prêtera à nouveau sa voix), qui sera à nouveau bien décidée à révéler tous leurs secrets. Si certains noms d’acteurs avaient déjà été révélés en mars 2020, on connaît désormais les neuf personnages principaux, ainsi que leurs caractéristiques.

Davantage de diversité

Le créateur et showrunner Joshua Safran avait reconnu que la série originale manquait de diversité, et en a promis davantage dans ce reboot, avec des personnages queer et des thématiques LGBT. Une actrice, Zion Moreno, est d’ailleurs transgenre.

Cela suffira-t-il à égaler le niveau de Blair, Chuck, Serena et Dan? Et qu’en sera-t-il de l’anonymat de Gossip Girl, puisque son identité avait été révélée à la fin de la saison 6 en 2012? Fans de scandales et de potins; prenez votre mal en patience, et en attendant, dites-nous en commentaire lequel des personnages ci-dessous vous plaît le plus!

Monet (Savannah Lee Smith) sera l’incarnation du pouvoir. Une nouvelle Blair Waldorf?

Julien (Jordan Alexander), crâne rasé et robe noire, sera caractérisée par l’influence.

Max (incarné par Thomas Doherty, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Penn Badgley, l’interprète de Dan Humphrey), représentera la liberté.

Audrey (Emily Alyn Lind) sera définie par la grâce. Serena van der Woodsen, allô?

Aki (Evan Mock), avec ses cheveux roses, sera le symbole de l’innocence.

Un mot définit Luna (Zion Moreno, vue dans «Control Z»): le style.

Pour Zoya (Whitney Peak, découverte dans «Les Nouvelles Aventures de Sabrina»), le mot qui la qualifie est «perspective».

Otto (Eli Brown) sera vraisemblablement le privilégié. Et il n’est pas sans rappeler Nate Archibald…

Enfin, Kate (l’ex-blogueuse Tavi Gevinson) sera guidée par l’ambition. Ou la nouvelle Jenny Humphrey?



