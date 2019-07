La peur du vide a tétanisé Alexandra Rosenfeld

Une échelle suspendue au-dessus d'une falaise des plus abruptes a eu raison de la volonté d'Alexandra Rosenfeld, 32 ans. La candidate de «Je suis une célébrité: sortez-moi de là!» a abandonné sans gravir un seul échelon. Elle a donc tiré sa révérence, mercredi, à l'issue du troisième épisode.

Miss France 2006 a quitté l'Afrique du Sud la tête haute, puisqu'elle s'est illustrée par son courage tout au long du tournage, notamment en avalant toutes sortes de bébêtes dégoûtantes, mais sa phobie du vide a été la plus forte. «Même si j'arrivais à monter deux marches à l'échelle, je me disais que je n'arriverais pas à redescendre. On aurait dû venir me chercher en hélicoptère», a-t-elle confié à Télé Loisirs.

Opposée dans cette dernière épreuve éliminatoire à la danseuse Candice Pascal et à l'animatrice Capucine Anav, la belle ne nourrit aucun regret. «Pour la beauté du geste, j'ai touché l'échelle et je suis repartie. En plus, je suis en face de mes deux grandes copines de l'aventure. Je me dis que je suis partie sur ce qui me fait le plus peur. Je me suis battue tout le long de l'émission, mais là c'est impossible. Je suis fière de mes copines et je veux qu'elles aillent le plus loin possible. Je pars sur une belle note, je n'ai pas de regret. Je suis fière d'avoir ramené de l'argent pour mon association», a-t-elle ajouté, en affirmant que les 10 000 euros récoltés pour Action contre la faim lui paraissaient être l'essentiel.

Après les éliminations de Julien Lepers, ex-animateur de «Questions pour un champion» sur France 3, du chanteur Frédéric Longbois et d'Alexandra Rosenfeld, il ne reste plus que huit personnalités en lice: Candice Pascal, coach de «Danse avec les stars», Capucine Anav, ex-chroniqueuse de C8, Nilusi Nissanka, ex-membre du groupe Kids United, Giovanni Bonamy, mannequin influenceur, Gérard Vives, comédien, Frédérick Bousquet, nageur, Sloane, chanteuse, et Brahim Asloum, boxeur.

(L'essentiel/cch)