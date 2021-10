Claude serait «arrogant et manipulateur»

Si Claude Dartois est adulé par le public depuis ses participations à «Koh-Lanta», en 2010, 2012, 2020, et actuellement dans «Koh-Lanta, La légende», sur TF1, la star du jeu ne serait pas un homme si irréprochable. Il faut dire qu’après le sixième épisode diffusé mardi 5 octobre 2021, le Français de 42 ans a été traité d’«arrogant» par de nombreux téléspectateurs, sur les réseaux sociaux. Invitée dans «TPMP», sur C8, mercredi 6 octobre 2021, une ex-candidate du programme, Charlotte («Koh-Lanta: L’île des héros»), a porté de graves accusations à l’endroit du chauffeur de maître qu’elle avait côtoyé dans l’aventure, en 2020. «Il m’a rabaissée en temps que femme, il se moquait de moi, de mon physique, disant que je n’étais pas sportive, il rigolait de moi, a-t-elle balancé. C’est un manipulateur, un fin stratège. Quelqu’un qui peut être arrogant. Je ne vois pas pourquoi les gens sont étonnés. J’ai été la seule à voir clair dans son jeu et la seule à voter contre lui».

Face à elle, un autre ancien participant du programme, Mohamed («Koh-Lanta: Le choc des héros»), a pris la défense de Claude en demandant à la jeune femme si la production avait filmé ces scènes. «De là à être aussi macho, ce n’est pas l’image de Claude que j’ai», a-t-il dit. Ce à quoi Charlotte a répondu: «Il y a des moments où l’on rigolait ensemble… Il n’est pas que manipulateur et arrogant. Mais il l’est tout de même, il faut le dire.»

Selon le chroniqueur Guillaume Genton, pro des médias, Claude serait victime de son énorme notoriété. Ce qui expliquerait son comportement. «Starifier les candidats n’est pas une bonne chose. On a l’impression qu’il a pris la grosse tête et qu’il mène le jeu. Il gagne beaucoup d’argent avec les marques aujourd’hui», a-t-il expliqué. Quant à sa collègue, Géraldine Maillet, elle a entendu dire que Claude était «un peu chouchouté par la production et qu’il aurait fait des pactes avant le tournage avec certains candidats». Charlotte a aussitôt acquiescé, en ajoutant: «Claude a fait le casting, il y a tout ses copains. C’est ennuyant à voir». Pour le moment, l’intéressé n’a pas encore réagi à cette polémique.

(L'essentiel/lja)