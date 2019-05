Le gobelet dans «GoT» a rapporté gros à Starbucks

L'image du gobelet oublié sur la table de Daenerys lors d'un banquet, à Winterfell, a fait le tour du monde, offrant du même coup une exposition autant inattendue qu'inespérée à la marque Starbucks. Selon une experte du marketing, citée par CNBC, la valeur marchande de cette publicité involontaire peut être estimée à 2 milliards d'euros.

Ce montant tient compte du nombre de fois qu'ont été associés les mots «Game of Thrones» et «Starbucks», sur Internet, les radios et les TV après la diffusion de l'épisode. Pour un autre expert, cette valeur serait même supérieure puisqu'il ne s'agissait pas d'un placement de produit mais d'un accident, ce qui rend l'impact de la pub encore plus grand auprès des téléspectateurs.

On signalera encore que la chaîne HBO a proposé l'épisode en replay en prenant soin de supprimer la fameuse scène. On sait également désormais grâce au Wall Street Journal qu'il ne s'agissait pas d'un café Starbucks, mais de celui d'une entreprise artisanale en charge du ravitaillement des équipes de tournage.

(L'essentiel/jde)