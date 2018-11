«NRJ 12» attaquée pour une émission «à charge»

Les avocats d'une femme et de ses deux fils, mis en examen pour l'assassinat de leur compagnon et père en août 2015 à Nîmes ont déposé plainte jeudi après la diffusion d'une émission de NRJ 12 qu'ils jugent à charge. Cette plainte pénale, dont l'AFP a eu copie, a été déposée auprès du procureur de la République de Nîmes par Me Khadija Aoudia, Me Fadh Mihi et Me Hélène Mordacq contre deux sœurs de la victime, et la société NRJ group pour subornation de témoin, violation du secret de l'instruction et recel, publication de commentaire de nature à influer sur la justice.

Les avocats de la défense mettent en cause la diffusion d'un reportage le 27 novembre sur NRJ 12 dans l'émission Crime et faits divers - la quotidienne de Jean-Marc Morandini sur une affaire qui n'a pas encore été jugée. «Je déplore que Monsieur Morandini n'ait pas jugé utile de se rapprocher ou d'informer la défense de cette émission. C'est une atteinte intolérable à la présomption d'innocence, les nom, prénom et photo de ma cliente ont été dévoilés. Dans cette émission nous n'avons que l'interprétation d'une partie civile endeuillée et en colère, qui ne correspond pas à la vérité du dossier», affirme Maître Aoudia, conseil de la mère de famille mise en examen.

Devant les assises

Le 1er septembre 2015, un corps calciné était découvert sous un tunnel à Nîmes. La victime était identifiée comme étant Badre Fakir. L'interpellation de la compagne et de deux des fils de la victime s'était déroulée quelques semaines plus tard, puis ils avaient été mis en examen pour assassinat. La compagne de la victime a mis en avant les violences permanentes qu'elle dit avoir subies de la part du défunt. Il y a une dizaine de jours, le procureur de Nîmes a rendu son réquisitoire définitif, estimant pour sa part qu'il y avait assez d'éléments pour renvoyer les trois membres de la famille devant les assises pour assassinat.

Le juge d'instruction doit maintenant décider s'il suit ou pas ces réquisitions. Les avocats de la défense ont également saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

(L'essentiel/afp)