Ça y est, le tournage de «House of Cards» a repris! Trois mois après avoir choisi de se débarrasser de Kevin Spacey, accusé d'agression sexuelle, Netflix a indiquéqu'elle avait commencé à filmer l'ultime saison de sa série mercredi.

Le service de vidéo à la demande a ajouté qu'il avait embauché Diane Lane et Greg Kinnear pour compléter le casting du feuilleton. La sixième saison de «House of Cards» sera centrée sur le personnage de Claire Underwood, jouée par Robin Wright, et ne comptera que huit épisodes. Les cinq autres saisons étaient composées de treize épisodes chacune.

(L'essentiel/jfa)