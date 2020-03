Deux semaines d'avance pour «Killing Eve»

Au milieu des mauvaises nouvelles liées à la pandémie de Covid-19 - interruptions de tournage, diffusions mises en pause, annulations - voici un rayon de soleil pour les fans de séries. La saison 3 de «Killing Eve», création de BBC America racontant l'étrange relation entre une agente du MI-5 et la meurtrière qu'elle traque, arrivera sur les écrans avec deux semaines d'avance, soit le 12 avril prochain.

«Nous savons à quel point les gens adorent cette série et nous savons combien ils ont besoin de super contenus en ce moment. Cette saison de «Killing Eve» va très loin dans la psychologie des personnages. Et avec des actrices comme Sandra Oh, Jodie Comer et Fiona Shaw, les résultats sont étonnants. On avait hâte que les fans la voient», a indiqué la présidente d'AMC Networks Entertainment Group, qui diffuse également la fiction.

À la fin de la saison 2, Eve (incarnée par Sandra Oh) semblait avoir été tuée par son ennemie Villanelle (jouée par Jodie Comer). La première bande-annonce (voir ci-dessous) des nouveaux épisodes nous apprend qu'il n'en est rien et que la meurtrière semble de plus en plus instable mentalement.

(L'essentiel/jfa)