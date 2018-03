Le président de «Groland» est décédé

Le comédien Christophe Salengro, qui jouait le président de «Groland», l'émission comique et l'une des plus anciennes de Canal+, est décédé vendredi matin, à l'âge de 64 ans, a annoncé la chaîne à l'AFP. Canal+ a «l’immense tristesse d’apprendre la disparition de Christophe Salengro», président de la «présipauté de Groland», comédien et danseur, figure historique de la chaîne, souligne-t-elle dans un communiqué.

L'artiste était pourtant «"inmourrable" selon la Constitution Grolandaise (et) restera président pour l’éternité», précise le communiqué dans un style typiquement «grolandais». L'acteur était hospitalisé depuis deux ans, selon Jules-Édouard Moustic, l'un des créateurs de «Groland». «Notre phare s’est éteint. Depuis ce matin, les Grolandaises et les Grolandais vivent dans le noir», ont regretté Jules-Édouard Moustic, Benoît Delépine et toutes les équipes de Groland, dans le communiqué.

Canal+ lui dédiera la soirée spéciale prévue pour les 25 ans de «Groland», le 14 avril prochain, un hommage particulier lui sera rendu en ouverture dans un «Zapoï» spécial.

Extraits de «Groland» avec Christophe Salengro:

