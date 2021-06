Candice victime d'un grave accident

Candice, vue dans la dernière saison en date de «Koh-Lanta», a passé un sale quart d’heure vendredi dernier. Lors d’une formation en canyoning, la Française de 25 ans, instructrice de survie au civil, a chuté et a «transformé son corps en puzzle géant».

«J’ai même eu le droit de faire un vol en hélico. Il n’y a plus qu’à prendre son mal en patience et à rester sagement dans un lit d’hôpital. Je suis loin d’être au top de ma forme, mais j’ai une chance immense de pouvoir écrire aujourd’hui, l’issue aurait pu être plus dramatique», a raconté Candice sur Instagram deux jours après son pépin.

Elle n’a pas dévoilé les causes exactes de son accident, mais a laissé entendre qu’elle en était responsable: «Il faut parfois savoir renoncer quand tous les paramètres ne sont pas alignés. Je ne l’ai pas fait et j’en paie le prix aujourd’hui.»

(L'essentiel/fec)