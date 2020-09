«Je me suis senti dans la peau de Grégory»

«L’essentiel»: Comment avez-vous été choisi pour ce rôle?

«Pourquoi je vis»

Lundi soir, 21h05, sur «TF1».

Mickaël Lumière: Le directeur de casting de mon dernier film «La vérité si je mens, les débuts» m’a appelé car il trouvait que j’avais un air de Grégory. J’avais deux playbacks à préparer sur «Et maintenant» et «SOS d’un terrien en détresse» puis deux scènes du scénario. Trois jours après, on m’annonçait que j’étais pris.

Est-ce que l’on vous a souvent dit que vous ressembliez à Grégory Lemarchal ?

Énormément de fois même, surtout quand je me lissais les cheveux. Au-delà de l’anecdote, j’étais très heureux que l’on m’appelle pour le casting. Je voulais vraiment ce rôle.

Connaissiez-vous un peu son parcours?

Oui, il m’a beaucoup marqué pendant mon enfance. Je l’avais regardé à la Star Academy puis j’ai suivi sa carrière, j’écoutais ses chansons dans la voiture avec ma mère et pour tout vous dire, je m’identifiais déjà à lui. Son charisme m’inspirait beaucoup, tout comme sa force, son professionnalisme et son humilité.

Avez-vous des points communs?

En me penchant davantage sur sa vie, je me suis aperçu que nous en avons beaucoup. Certains sont assez marrants comme le fait que nous sommes nés à quelques jours d’intervalle, que nos grands-mères ont le même prénom, mais surtout le fait que nous sommes déterminés et animés par les mêmes rêves. Nous venons de la province et nous voulions faire carrière dans le milieu du spectacle.

Avez-vous eu une préparation spécifique avant le tournage?

Pendant un mois, j’ai revu tout ce que j’ai pu trouver sur lui. J’ai lu le livre de sa mère, des interviews puis j’ai beaucoup observé et écouté pour comprendre ce qu’il vivait au quotidien. Pour être crédible sur les playbacks, j’ai été suivi par l’un de ses profs de chant, Richard Cross. J’ai perdu huit kilos et tout cela a en effet été beaucoup de préparation.

Quelles ont été les réactions de ses parents?

Je pense que cela a pu être étonnant, déroutant même pour eux mais en tout cas, ils ont toujours été d’une extrême classe, avec une attitude très réconfortante tout au long du tournage. J’appréhendais un peu notre rencontre et ils ont su être là pour me mettre en confiance puis m’assurer que j’étais sur la bonne voie.

A-t-on une pression particulière en interprétant un artiste comme lui ?

Oui, beaucoup de pression même. Je ne voulais déjà pas décevoir ses proches. Il était aussi quelqu’un de très apprécié par le public, et cela encore aujourd’hui, donc j’ai fait de mon mieux pour respecter sa mémoire, son image et ses valeurs. J’ai surtout mis mon stress dans le travail, afin d’interpréter au mieux ce rôle magnifique.

Quel est votre meilleur souvenir?

Il y avait tout d’abord vraiment de bonnes énergies sur le tournage mais si je devais retenir un moment, ce serait le premier jour. Nous avons tourné sur un plateau télé la première scène du film justement puis celle de sa victoire à la Star Ac’. Il y avait Nikos, un vrai public et c’est là que je me suis vraiment senti dans la peau du personnage. C’était une émotion très forte.

Êtes-vous impatient de découvrir les réactions du public?

Je le suis vraiment et j’espère surtout que le bon message passera. Il s’agit d’espoir et de montrer que le combat contre la mucoviscidose est toujours d’actualité. Il faut ainsi continuer à aider l’association de ses parents et ne pas oublier l’artiste qu’il était.

Voyez-vous ce rôle comme un tournant dans votre carrière?

Je ne sais pas dans quelle mesure ce rôle pourra influencer la suite mais je suis en tout cas très heureux de ce que je vis en ce moment. Cette période de promo est aussi un plaisir car cela fait également partie de ce que j’ai toujours voulu faire.

Quels sont vos projets?

Je commence un tournage dans deux semaines pour une comédie romantique. Je le prépare actuellement et cela me mènera déjà jusqu’à fin octobre.

(Recueilli par Nikolas Lenoir/L'essentiel)