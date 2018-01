Lisa Kudrow n'est pas fan du faux trailer du film

A la mi-janvier 2018, une bande-annonce postée sur YouTube a mis en émoi les fans de «Friends». Ce clip de près de trois minutes, vu par plus de 8 millions de personnes, annonçait l'arrivée imminente d'un film tiré de la série à succès. Les aficionados de Monica, Ross, Rachel, Joey, Chandler et Phoebe ont vite déchanté quand ils ont su que cet habile montage n'était qu'un faux. Tout comme Lisa Kudrow, qui campait Phoebe. Elle a dit tout le mal qu'elle pensait de cette vraie-fausse bande-annonce.

«C'est Cour­te­ney (ndlr: Courteney Cox, Monica dans la série) qui m'a dit: «Tu as vu ce trai­ler? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait?». Elle a ajouté: «Woaw, comment est-ce que c'est devenu viral?», a raconté Lisa Kudrow sur la chaîne américaine «TBS». Pour la comédienne de 54 ans, cette bande-annonce est en tout cas un ratage. «Il y a beaucoup de scènes issues de «Cougar Town» (ndlr: série dont Courteney Cox tenait le rôle principal) dans ce montage. Je ne sais pas ce qu'on est censé en faire. C'est juste un tas d'extraits mis les uns après les autres qui n'ont rien à voir avec «Friends», a-t-elle estimé.

L'interprète de Phoebe Buffay dans la série a toutefois concédé qu'une adaptation «devrait» être faite: «Oui, mais je ne sais pas quoi. On fait des reboots avec tout de nos jours, mais je ne sais pas comment ça marcherait avec «Friends». C'était une série sur des gens qui avaient la vingtaine et la trentaine, pas sur des gens qui ont la quarantaine ou la cinquantaine. Et s'ils devaient avoir toujours les mêmes problèmes qu'avant, ce serait juste triste.»



(L'essentiel/fec)