Du nouveau pour Moundir et ses apprentis

La Thaïlande: ses plages paradisiaques, ses eaux turquoises, ses cocotiers et, depuis 2016, ses naufragés volontaires issus de la téléréalité et coachés par Moundir. Dès le 13 mai prochain et pour la quatrième année consécutive, l'ancien candidat de «Koh-Lanta» a choisi de former des binômes d'apprentis aventuriers aux techniques de survie tout en leur faisant passer des épreuves afin qu'il ne reste qu'un duo pour empocher 10 000 euros.

Histoire de ne pas lasser les téléspectateurs, W9 a choisi de proposer quelques nouveautés qui devraient permettre de pimenter l'aventure. La principale sera «La plage de la dernière chance» sur laquelle les candidats que tous les autres croient éliminés se retrouveront et devront s'affronter pour regagner leur place dans la course au jackpot. Cela vous rappelle quelque chose? C'est normal. En 2018, pour son combat des héros, «Koh-Lanta» avait introduit un principe semblable avec «L'île de l'Exil».

Autre changement: le logement. Les cabanes proposées aux aventuriers n'auront pas toutes le même confort et il faudra se battre pour pouvoir dormir dans un lit et non à même le sol.

(L'essentiel/jfa)