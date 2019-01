«Je pense qu'on a rongé l'os jusqu'à la moelle»

Après douze ans de bons et loyaux services, Jim Parsons en a fini avec le rôle du physicien surdoué Sheldon Cooper dans «The Big Bang Theory». En août dernier, la chaîne CBS avait annoncé que la 12e saison serait la dernière. Malgré un cachet de 50 millions de dollars proposé à chacune des stars de la sitcom pour deux saisons supplémentaires, Jim Parsons avait dit stop.

Dans une récente interview à Entertainment Weekly, le comédien a expliqué que «le moment était venu»: «Il n'y a rien de négatif dans la décision d'arrêter, a-t-il expliqué. Nous avons fait "The Big Bang Theory" depuis tant d'années qu'on a l'impression qu'il ne reste plus rien sur la table. On a rongé l'os jusqu'à la moelle». Il faut dire que l'Américain, qui est l'acteur télé le mieux payé du monde (27,5 millions de dollars en 2017), a envie d'endosser d'autres rôles, à 45 ans. «Je suis dans l'âge mur désormais. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer à porter des tee-shirts sans avoir l'air d'être trop vieux pour ça», a précisé celui qui s'est marié à son compagnon, le producteur Todd Spiewak, en 2017.

Parsons se demande désormais quel sera le prochain chapitre de sa vie et de ceux de ses collègues. «En un sens c'est excitant. Ce sera aussi très triste quand cela se terminera, mais même en sachant cela, ça me convient», a-t-il dit. Interviewée aux Golden Globes, dimanche dernier, Kaley Cuoco, alias Penny, a exprimé son désarroi: «Je ne veux pas quitter cette série. Il faudrait faire un reboot!» La diffusion de l'ultime saison de «The Big Bang Theory» a commencé sur CBS le 28 septembre 2018.

Regardez Kaley Cuoco s'exprimer sur l'arrêt de la série:

(L'essentiel)