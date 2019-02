Yann Moix défend Bigard après sa blague sur le viol

Invité sur le plateau de «Touche pas à mon poste!» (C8) mardi, l'humoriste français Jean-Marie Bigard a osé une blague... sur un viol. L'histoire d'un médecin qui «plaque une patiente souffrant d'une déchirure sur le bureau».

Sa plaisanterie a choqué. Ainsi, plus de 1 500 téléspectateurs ont signalé la séquence au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais le comique peut compter sur le soutien de Yann Moix.

Samedi dans l'émission «Salut les Terriens» (C8), le chroniqueur a ainsi expliqué que «l'humour a pour fonction de s'emparer de la réalité, de la dire avec son propre langage, de la tordre dans tous les sens... Et il ne peut pas y avoir d'humour choquant, ça n'existe pas!». «C'est le viol que je déteste et non pas Jean-Marie Bigard et ses blagues sur le viol», a-t-il indiqué, avant d'ajouter que «reprocher à Jean-Marie Bigard d'être vulgaire, c'est comme reprocher à Marcel Proust d'utiliser l'imparfait du subjonctif... Ça n'a aucun sens!»

La blague de Jean-Marie Bigard:

(L'essentiel)