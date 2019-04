Un studio de production Netflix à New York

Le géant californien du streaming, Netflix, qui n'emploie aujourd'hui que 32 personnes à New York, a loué à Brooklyn un espace de 15 000 mètres carrés pour y construire six plateaux de production. Si Netflix a déjà produit des séries tournées, intégralement ou partiellement, à New York (notamment «Orange is the New Black» ou «Russian Doll»), il ne disposait pas jusqu'ici de ses propres studios dans la ville la plus peuplée des Etats-Unis.

En outre, il prévoit de louer plus de 9 000 mètres carrés de bureaux à Manhattan, où il accueillera 127 nouveaux employés dans les cinq ans. Au total, l'investissement de Netflix pourrait atteindre 100 millions de dollars, a indiqué la plateforme dans un communiqué conjoint avec le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo.

(L'essentiel/afp)