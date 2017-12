Pétition contre un téléfilm sur le 13 novembre

L'agitation autour du téléfilm de France 2 ayant pour toile de fond la tragédie du 13 novembre 2015 n'est pas près de retomber. Six jours après la fin du tournage de «Ce soir-là», avec Sandrine Bonnaire et Simon Abkarian, une pétition demandant à la chaîne de renoncer à diffuser la fiction a déjà récolté plus de 30 000 signatures, rapporte Le Parisien.

Le texte, posté sur le site change.org à la fin du mois de novembre, est l'œuvre de Claire Peltier, une femme qui a perdu son compagnon, tué par les terroristes devant la salle de concerts du Bataclan. «Ce projet nous blesse, nous heurte, nous choque... Nous sommes scandalisés qu'un tel projet audiovisuel puisse voir le jour si peu de temps après cet événement aussi violent», écrit-elle dans la pétition qui sera remise à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions.

«Ni voyeuriste, ni irrespectueux»

Ce qui offusque l'auteure de la réclamation, c'est que France 2 décide de raconter une histoire d'amour qui se déroule le soir des attentats. «Pour vivre notre deuil, nous avons besoin de silence, de pudeur, de dignité, de respect... et non d'une fiction romanesque destinée à réveiller l'audimat de votre chaîne de télévision», ajoute Claire Peltier.

Interrogés par France Bleu, deux pères de victimes vont dans le sens de la mère de deux enfants. «C'est un couteau qu'on remue dans notre plaie encore ouverte. Je pense que la moindre des choses, ça aurait été de demander aux familles si elles étaient prêtes à supporter ce type de projections», disent-ils.

Du côté de France 2, on se borne à indiquer que le téléfilm ne sera ni voyeuriste, ni irrespectueux. «La fiction porte plutôt sur l'après, sur les jours, les semaines et les mois qui suivent l'attentat», a assuré la chaîne dans un communiqué.

(L'essentiel/jfa)