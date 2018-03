Jennifer Aniston pourrait relancer la série «Friends»

Jennifer Aniston, 49 ans, a connu la célébrité en jouant Rachel Green dans «Friends» entre 1994 et 2004, tandis que Reese Witherspoon, 41 ans, a assumé le rôle de sa sœur Jill pendant deux épisodes en 2000. Or, une source a prétendu au magazine britannique Reveal que la seconde avait persuadé la première qu'un remake de «Friends» était la solution pour relancer sa carrière.

«Elles se sont remémorées le bon vieux temps sur le tournage et Reese a maintenant convaincu Jennifer qu'il y avait un énorme appétit de la part du public pour un remake, a déclaré la source. Jen a déjà fait le tour du reste de la bande de Friends. Matthew Perry et David Schwimmer sont moins enthousiastes, mais Reese est convaincue qu'elle peut leur parler et les convaincre». Reese Witherspoon et Jennifer Aniston se sont retrouvées après avoir toutes deux obtenu un rôle dans une série pour Apple TV, et la source a affirmé que Jennifer Aniston n'a pas tari d'éloges sur l'impressionnante carrière de l'actrice de «La Revanche d'une blonde».

«Avant qu'elles ne se contactent pour leur nouvelle émission de télévision, Jennifer se plaignait à ses amis qu'elle avait l'impression que sa carrière s'enlisait. Elle en a marre de faire des comédies romantiques et a admiré secrètement comment Reese a poursuivi sa carrière avec de grands rôles à l'écran et une grande puissance de production en coulisses». Alors que la source a ajouté que Jennifer Aniston est «toute excitée» à l'idée de relancer «Friends», Reese Witherspoon serait désireuse de s'impliquer devant et derrière la caméra. «Reese est allée jusqu'à dire qu'elle voulait produire et réapparaître en guest star en tant que petite sœur de Jennifer».

(L'essentiel)