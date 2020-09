La maison du Prince de Bel-​​Air dispo sur Airbnb

De chanceux habitants de Los Angeles pourront bientôt se glisser dans la peau du Prince de Bel-Air. Grâce à Will Smith, DJ Jazzy Jeff et Airbnb, il sera possible de passer une nuit dans la maison qui servait de décor extérieur à la série des années 1990 et que l’on voyait dans le générique. La villa est en effet proposée sur la plateforme américaine de location.

Attention cependant, seules les personnes vivant dans la Cité des Anges peuvent réserver le logement et seule une partie de la demeure sera accessible. Les propriétaires ont accepté de mettre à disposition une aile qui comprend une chambre, une salle de bains, une salle à manger et l’accès à une piscine extérieure, le tout pour 30 dollars la nuit.

Les réservations seront ouvertes dès le 29 septembre 2020 et cinq dates seront disponibles: les 2, 5, 8, 11 et 14 octobre 2020.

2020 marque les 30 ans du lancement du «Prince de Bel-Air». Pour fêter cet anniversaire, les acteurs de la série se sont réunis pour tourner un épisode spécial qui sera diffusé sur HBO Max. Un reboot de la sitcom est également en préparation. Il sera plus sombre et plus dramatique que l’original.

